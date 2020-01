Desabamento de pousada deixa 36 mortos e 23 feridos no Camboja

EFE Os donos do prédio, que tinha sete andares, foram detidos para interrogatório



36 pessoas morreram e 23 ficaram feridas no desabamento uma pousada no Camboja na última sexta-feira (3). De acordo com as autoridades locais, o edifício caiu na cidade de Kep, cidade turstica a cerca de 160 km da capital, Phnom Penh, e a operação de resgate levou dois dias.

Entre os mortos, estão seis crianças e 14 mulheres. Até o momento, não se sabe o motivo da queda.

O governador do Kep, Ken Satha, afirmou que os donos do prédio, que tinha sete andares, foram detidos para interrogatório. Isso porque, segundo a imprensa local, o edifício tinha dois andares a mais do que a licença de construção permitia.

No final de junho, três trabalhadores foram mortos e 18 ficaram feridos quando um edifício de sete andares em construção desabou na cidade costeira de Sihanoukville, que está passando por um boom de hotéis e cassinos financiados por investidores da China, de olho principalmente em turistas do país.

*Com informações da Agência EFE