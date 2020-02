Descarrilamento de trem deixa 2 mortos na Austrália

Reprodução O descarrilamento ocorreu por volta das 20h (hora local; 6h em Brasília), perto de Wallan, 45 quilômetros ao norte de Melbourne



Um trem com 170 passageiros descarrilou nesta quinta-feira (20) no norte da cidade de Melbourne, na Austrália, e deixou dois mortos e um número ainda indeterminado de feridos, segundo a polícia.

As autoridades competentes já estão no local do acidente do trem, que percorrida o trajeto entre Sydney e Melbourne. O descarrilamento ocorreu por volta das 20h (hora local; 6h em Brasília), perto de Wallan, 45 quilômetros ao norte de Melbourne.

O serviço de emergências do estado de Victoria informou em comunicado enviado à Agência Efe que uma das vítimas foi levada a um hospital em Melbourne.

“Um grande número de pessoas foram atendidas, mas acredita-se que não estão em estado grave”, explicou o serviço de emergências. As autoridades ainda não informaram as possíveis causas do acidente.

*Com informações da EFE