Desinfectado após surto de hantavírus, cruzeiro Hondius pode retomar viagens

Durante a inspeção, especialistas em prevenção de infecções “determinaram que o Hondius havia sido limpo de maneira eficaz e que a desinfecção foi realizada de acordo com as diretrizes estabelecidas”, acrescentou o órgão de saúde.

Por sua vez, a empresa de cruzeiros Oceanwide Expeditions, proprietária da embarcação, havia informado nesta semana que o navio deixaria Roterdã em breve, uma vez concluídas as inspeções, e retomaria seu programa de cruzeiros a partir de 13 de junho.

O MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde, teve sua viagem interrompida após a morte de três passageiros devido a um surto de hantavírus, um vírus raro para o qual não existe vacina nem tratamento específico.

Os passageiros foram evacuados em Tenerife, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, antes de serem repatriados de avião para seus respectivos países. O navio, que navega sob bandeira holandesa, concluiu posteriormente sua viagem em 18 de maio em Roterdã, o maior porto da Europa, onde o restante da tripulação foi colocado em quarentena.

A OMS contabiliza até o momento 13 casos confirmados ou prováveis vinculados a esse episódio, incluindo as três mortes.