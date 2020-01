Despedida a Soleimani tem marcha fúnebre em Bagdá

EFE Milhares de pessoas estão se despedindo daqueles vistos que estão sendo vistos como mártires por alguns



Os funerais dos oito mortos em ataque a drone realizado pelos Estados Unidos em Bagdá, incluindo o general Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica, percorrem as ruas da capital iraquiana, onde milhares de pessoas estão se despedindo daqueles vistos que estão sendo vistos como mártires por alguns.

As marchas fúnebres começaram na manhã deste sábado no aeroporto Al Muthanna e partiram para a área sagrada de Al Kazimiya, no norte da cidade, como relatado pelo grupo Forças de Mobilização Popular (FMP), cujo vice-presidente, Abu Mahdi al-Muhandis, também foi assassinado no bombardeio dos EUA.

Os caixões de Al-Muhandis e outras vítimas, incluindo vários integrantes do FMP, milícia iraquiana majoritariamente xiita, foram envoltos na bandeira do país, enquanto o de Soleimani recebeu a bandeira do Irã.

De Al Kazimiya, foram levados para a área de Al Jadriya, em Bagdá, a bordo de veículos todo-o-terreno e no meio de medidas de segurança pesadas e da presença de milícias armadas, como visto em imagens transmitidas ao vivo pela televisão estatal “Al Iraqiya”.

Estiveram presentes nas homenagens o renunciado primeiro-ministro iraquiano Adel Abdelmahdi, o líder da organização xiita Badr, Hadi al Ameri, o ex-primeiro-ministro Nuri al Maliki, entre outras figuras políticas proeminentes e representantes do governo, bem como o chefe da Autoridade Popular Multilateral, Faleh al Fayad.

Enquanto os caixões passavam na chegada a Al Jadriya, milhares de pessoas agitavam bandeiras do Iraque e das diferentes facções da FMP, além de gritos de louvor e orações pelos mortos.

O comboio seguirá então para a cidade sagrada de Kerbala, lar da mais alta autoridade religiosa do Iraque, o aiatolá Ali al Sistani, e a cidade de al-Najaf, ambas a mais de 100 quilômetros ao sul de Bagdá.

Um funeral e enterro de vítimas iraquianas está programado para ocorrer em al-Najaf, enquanto o corpo de Soleimani será transferido para o Irã para ser enterrado em seu país.

O presidente iraniano, Hasan Rohani, visitou hoje a família do general, cujas honras fúnebres serão prestadas entre domingo e terça-feira nas cidades de Mashad, Teerã e Kerman.