‘Devemos deter o agressor o quanto antes’, diz Zelensky

Em conversa realizada nesta terça-feira, 1, com o presidente dos Estado Unidos, Joe Biden, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou a necessidade de acabar com a invasão da Rússia o mais rápido possível. “Devemos deter o agressor o quanto antes”, escreveu Zelensky no Twitter. Durante a conversa, também foi discutido as sanções que os países do ocidente estão impondo contra os russos por causa da invasão. A conversa entre Biden e Zelensky acontece quando a cidade de Kharkiv, segunda maior da Ucrânia, foi bombardeada e deixou mais de 10 feridos, e Kiev, capital do país, teve uma torre de televisão destruída. Representantes russos e ucranianos estiveram juntos na segunda-feira, 28, para discutir um cessar-fogo, entretanto não chegaram a nenhum acordo depois de cinco horas de reunião. Segundo a agência russa Tass, um segundo encontro está marcado para acontecer amanhã, quarta-feira, 2, na cidade de Gomel, que fica em Belarus.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

