Diante de um estádio lotado, Putin parabeniza soldados russos e fala orgulhoso do conflito contra a Ucrânia

Centenas de russos participaram do evento que celebra o oitavo ano da anexação da Crimeia

EFE/EPA/VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / POOL MANDATORY CREDIT Durante evento de celebração de oito anos da anexação da Crimeira, Putin falou orgulho da 'operação especial' na Ucrânia



O presidente russo, Vladimir Putin, fez um pronunciamento nesta sexta-feira, 18, sobre a guerra na Ucrânia que já dura 23 dias. Diante de um estádio lotado por apoiadores que a todo momento erguiam bandeiras da Rússia e gritavam o nome do país, Putin disse “nunca tivemos tamanha força” como agora e parabenizou os soldados russos que estão lutando na guerra contra a Ucrânia. “Vemos a ação heroica dos nossos militares nessa operação. Nossos soldados estão tentando ajudar um ao outro”, disse. Putin também falou orgulhoso sobre o conflito com o país do Leste Europeu e ressaltou que “o principal motivo da ‘operação especial’ foi se defender de bombas aéreas e do genocídio que estava acontecendo”, disse Putin sobre a guerra na Ucrânia. O evento era uma celebração pelo oitavo ano da anexação da Crimeia. O desaparecimento do presidente russo após sua fala, chamou atenção de quem acompanhava a transmissão, pois, sem nenhuma explicação, o depoimento foi cortado pela rede de televisão pública Rossiya-24 que começou a mostrar outros momentos do mesmo evento, discursos oficiais e canções populares. Quinze minutos depois, a emissora retomou a transmissão da intervenção do presidente russo com “delay”.