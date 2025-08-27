Dinamarca convoca diplomata americano após tentativa de ‘interferência’ na Groenlândia
Lars Lokke Rasmussen. ministro das Relações Exteriores dinamarquês, considera que qualquer tentativa dos EUA em interferir nos assuntos internos do reino ‘será inaceitável’
A Dinamarca convocou nesta quarta-feira (27) o encarregado de negócios dos Estados Unidos após informações da imprensa sobre “tentativas de interferência” na Groenlândia, um território autônomo dinamarquês que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja controlar. Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump afirma que seu país precisa da ilha rica em recursos naturais por questões de segurança e não descartou o uso da força para obter o controle da Groenlândia. “Qualquer tentativa de interferência nos assuntos internos do reino (Dinamarca) será inaceitável”, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, em um comunicado enviado à AFP. “Pedi ao Ministério das Relações Exteriores para convocar o encarregado de negócios dos Estados Unidos para uma reunião no ministério”, acrescentou.
A grande maioria dos 57.000 habitantes da Groenlândia deseja a independência da Dinamarca, mas não quer fazer parte dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa divulgada em janeiro.A televisão pública dinamarquesa informou nesta quarta-feira que pelo menos três funcionários do governo americano próximos a Trump foram observados recentemente na Groenlândia, tentando obter informações sobre temas que geraram tensão entre a ilha e a Dinamarca, incluindo a remoção forçada de crianças groenlandesas de suas famílias e um escândalo de contracepção forçada.
“Temos consciência de que atores estrangeiros continuam demonstrando interesse pela Groenlândia e sua posição no reino da Dinamarca”, afirmou o ministro Rasmussen. “Por isso, não surpreende constatar tentativas externas de influenciar o futuro do reino”, acrescentou.
*Com informações da AFP
