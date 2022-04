Dinamarca é primeiro país do mundo a suspender campanha de vacinação contra Covid-19

Alto índice de vacinação, redução no número de novas infecções e níveis baixos de internação são os responsáveis pela mudança

Pixabay ExplorerBob Dinamarca tem sido pioneira nos avanços da pandemia



Com 82% da população totalmente vacinada contra a Covid-19, a Dinamarca se tornou o primeiro país no mundo a suspender a campanha de vacinação. Os motivos? Alta taxa de vacinação, redução no número de novas infecções e taxas estáveis de hospitalização. A ministra Bolette Soborg informou que os convites para vacinação não serão emitidos após 15 de maio, mas as vacinações continuarão pelo país depois do verão. Em fevereiro a Dinamarca já tinha se tornado o primeiro país da UE a suspender todas as restrições contra a doença. A primeira-ministra Mette Frederiksen disse em uma entrevista coletiva em fevereiro que apesar dos avanços, é preciso manter a atenção. “A pandemia ainda está aqui, mas com o que sabemos, agora ousamos acreditar que passamos pela fase crítica. Não ouso dizer que é um adeus final às restrições. Não sabemos o que acontecerá no outono, se haverá uma nova variante”, finalizou.