Dinamarca implementará imposto ecológico sobre passagens aéreas para incentivar voos mais sustentáveis

Medida visa reduzir emissões de carbono e incentivar mudança de comportamento no setor de aviação

Liselotte Sabroe/AFP Dinamarca vai implementar imposto ecológico sobre as passagens aéreas



O governo dinamarquês anunciou a implementação de um imposto ecológico sobre as passagens aéreas, que terá validade de 2025 a 2030. Com o objetivo de incentivar voos mais sustentáveis, o tributo terá um valor médio de 13,5 euros e será aplicado apenas aos voos que partem da Dinamarca, excluindo os passageiros em conexão no país. O ministro dos Transportes, Thomas Danielsen, ressaltou a importância de uma transição verde no setor de transporte e enfatizou a necessidade de voar de forma mais ecológica. Além disso, o governo defende a criação de um imposto semelhante em toda a Europa. Inicialmente, a taxa será de 30 coroas dinamarquesas para voos de curta distância a partir de 2025, aumentando gradualmente até atingir 50 coroas em 2030. Já para voos de média e longa distância, a taxa será ainda maior, chegando a 410 coroas em 2030. A proposta também sugere que a União Europeia discuta a implementação de uma cobrança semelhante. A arrecadação proveniente desse imposto será destinada ao financiamento de investimentos na transição ecológica do transporte aéreo interno. Além disso, parte do valor será repassado como um aumento na aposentadoria para aqueles que recebem menos do governo. Com essa medida, a Dinamarca busca não apenas reduzir a emissão de gases poluentes, mas também promover uma mudança de comportamento no setor de aviação, incentivando a busca por alternativas mais sustentáveis. A criação desse imposto ecológico sobre as passagens aéreas é mais um passo dado pela Dinamarca em direção a um transporte mais sustentável. Com a implementação prevista para 2025, o país espera contribuir para a redução das emissões de carbono e para a preservação do meio ambiente.