Diretor da OMS diz que pandemia de Covid-19 e a crise econômica não acabaram

Tedros Adhanom apelou para as principais economias do mundo e solicitou investimentos para financiar a distribuição de vacinas e medicamentos contra o coronavírus

Salvatore Di Nolfi/EFE Tedros Adhanom também falou que a preocupação com futuras pandemias não pode distrair o povo da situação atual



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que a pandemia de Covid-19 e a crise econômica causada por ela ainda não acabaram. O alerta foi feito pelo diretor nesta quinta-feira, 17, durante sua participação em um painel organizado paralelamente à reunião dos ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais dos países do G20, que começou na quarta e durará até sexta em Jacarta, na Indonésia. Tedros destacou que o encontro teve uma discussão sobre a Covid-19 e fez um apelo para as principais economias do mundo. “Por favor, cubram o vácuo existente, e acabemos com a pandemia”, afirmou o etíope antes de solicitar US$ 16 bilhões (R$ 82,6 bilhões) em 2022. Há alguns dias, Tedros indicou que o valor seria destinado à iniciativa Acelerador ACT, programa com o qual a OMS financia distribuição de vacinas, tratamentos e ferramentas contra a Covid-19. “Estamos diante de um dilema, que é a necessidade de investimentos significativos, em um momento em que muitos países estão sentido a mordida”, disse o diretor-geral da OMS, que continuou, dizendo que “a saúde é um investimento, não um gasto”. Tedros admitiu que discutir a prevenção de futuras pandemias é “vital”, mas alertou que isso não deve causar distrações na situação presente.

*Com informações da EFE