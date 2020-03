Funcionário da Disneyland Paris testa positivo para coronavírus

Apesar do funcionário ter testado positivo para o coronavírus, a Disney não vai fechar o parque na França

Um funcionário da Disneyland Paris testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela empresa ao jornal francês Le Parisien nesta segunda-feira (9).

De acordo com a Disney, o funcionário trabalha na manutenção e não teve contato com os visitantes do parque. A empresa não sabe, no entanto, se ele teve contato com os outros funcionários.

Segundo a Reuters, a Disney não pretende fechar o parque de diversões francês por causa do caso de coronavírus. Nos Estados Unidos, os parques na Flórida e na Califórnia também seguem abertos.

Na Ásia, no entanto, os parques já estão fechados. As unidades em Xangai e Hong Kong estão fora de operação por tempo indeterminado desde o fim de janeiro. Em 29 de fevereiro, a empresa também fechou o parque no Japão.

Já são cerca de 111 mil de casos confirmados de COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e 3,892 mortes. Só na França são 1.209 casos e 19 mortes.