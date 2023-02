Dispositivo chinês permite que parceiros possam se beijar de qualquer lugar do mundo

Aparelho imita o movimento e a temperatura dos lábidos dos usuários e foi criado por um estudante que namorava à distância quando estava na universidade

Reprodução/tkitok/@thefrowniewink Aparelho chinês permite que as pessoas se beijem de qualquer lugar do mundo



O avanço da tecnologia é cada dia mais presente. Além das diversas facilidades que ela permite em nosso dia a dia, agora um dispositivo chinês possibilita que casais possam se beijar a distância, tudo feito pelo celular. Patenteado pelo Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrônica de Changzhou na China, o Remote Kiss é prático e dá a sensação de beijo físico. Para utilizá-lo, basta que as pessoas pluguem o celular no aparelho, sincronizem os celular e se beijem. O aparelho imita o movimento e a temperatura dos lábidos dos usuários. A novidade repercutiu nas redes sociais, alguns usuários acharam a ideia engraçada, enquanto outros acharam totalmente bizarra. O produto já está disponível para compra, mas não é dos mais baratos. Ele custa em torno de US$ 41 dólares (cerca de R$ 214). Jiang Zhingli, um dos principais criadores da tecnologia, pensou no dispositivo após viver um relacionamento a distância. “Na minha universidade, eu mantinha um relacionamento à distância com minha namorada, então só nos falávamos por telefone. Foi daí que surgiu a inspiração para este dispositivo”, comentou Zhongli, em entrevista a ‘CNN’. Ele também informou que a patente foi solicitada em 2019, mas só ficou pronta em janeiro deste ano.