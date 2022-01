Dois adolescentes morrem esfaqueados em Londres em menos de 24 horas

Meninos de 15 e 16 anos foram encontrados pela polícia; 2021 foi o ano com mais assassinatos de adolescentes na cidade desde 2008

Reprodução/ Polícia Metropolitana Zaian Aimable-Lina, de 15 anos, levou uma faca no coração e foi encontrado em um parque



A cidade de Londres sofreu dois baques nos últimos dias do ano de 2021. Na quinta-feira, dia 30, um adolescente foi encontrado esfaqueado no Parque Ashburton em Croydon. Zaian Aimable-Lina, de 15 anos, foi resgatado pela polícia pouco depois das 19h (hora local) após relatos de um assalto no local, mas não resistiu. Um jovem de 15 anos foi preso na sexta, 31, suspeito do assassinato, mas foi libertado sob fiança. Zaian levou uma facada no coração. Ainda na sexta, outro adolescente de 16 anos foi esfaqueado no oeste da cidade, fechando em 30 o número de assassinatos entre jovens em Londres somente em 2021, o maior número desde 2008. Segundo Richard Leonard, porta-voz da polícia, a morte de Zaian causou um choque na comunidade local. “Ele tinha apenas 15 anos e toda a sua vida pela frente e precisamos que a comunidade trabalhe conosco para levar os responsáveis à justiça. Não importa o quão insignificante seja, se você tem informações que podem ajudar, deve fazer a coisa certa e entrar em contato conosco imediatamente”, disse. A família da segunda vítima está recebendo apoio de oficiais especializados, mas não há maiores detalhes sobre o caso.