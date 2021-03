Dois adultos e um bebê morrem após avião cair sobre carro na Flórida; veja vídeo

Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave com capacidade para até seis passageiros colide com um veículo SUV que estava em movimento na rua

Reprodução Twitter Parker Branton O trágico acidente foi registrado pelas câmeras de segurança do bairro residencial onde o avião caiu



Três pessoas morreram e uma ficou ferida após um avião cair em cima de um carro em Pembroke Pines, na Flórida. O acidente trágico que aconteceu nesta segunda-feira, 15, foi registrado por câmeras de segurança de casas na região. Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave com capacidade para até seis passageiros colide com um veículo SUV que estava em movimento na rua. O piloto da aeronave e o passageiro que estava com ele faleceram imediatamente, enquanto uma mulher e um bebê ficaram presos dentro do carro. A mãe acabou conseguindo sair sozinha, mas a criança teve que ser retirada pela polícia e pelo corpo de bombeiros antes de ser levada ao hospital. Infelizmente, o menino não resistiu aos ferimentos decorrentes do acidente e teve a sua morte anunciada mais tarde.

O Conselho de Segurança Aérea dos Estados Unidos ainda investiga as causas que levaram à queda do avião, mas a principal suspeita é que houve uma falha no sistema elétrico. O avião teria sido forçado a dar meia-volta em direção ao aeroporto de North Perry pouco depois da decolagem, mas acabou caindo no meio de um bairro residencial, destruindo uma fileira de cabos elétricos. O vazamento de combustível da aeronave também causou pequenos incêndios na região.