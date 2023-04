Dois civis morrem após ataque da Ucrânia à vilarejo russo, diz governador

Segundo Alexander Bogomaz, o bombardeio à região de Bryansk destruiu um prédio residencial e duas casas

TELEGRAM/ @razvozhaev / AFP A Rússia também culpou a Ucrânia por incêndio que atingiu o porto de Sebastopol, na Crimeia



Dois civis morreram após um bombardeio em um vilarejo na Rússia na noite deste sábado, 29. A informação foi divulgada por Alexander Bogomaz, governador de Bryansk, onde aconteceu o ataque. Segundo ele, o bombardeio que levou às mortes dos civis foi de autoria da Ucrânia. “De acordo com informações preliminares, um prédio residencial foi completamente destruído, outras duas casas foram parcialmente destruídas. […] Os serviços de emergência continuam trabalhando no local”, disse Bogomaz em mensagens divulgadas no aplicativo Telegram. A Rússia também culpou a Ucrânia por um ataque de drone a um posto de armazenamento de combustível no porto de Sebastopol, na Crimeia, que resultou em um grande incêndio e, consequentemente, em uma grande coluna de fumaça. Segundo o governador da cidade, as chamas foram contidas antes que ocorresse uma tragédia. Ao veículo RBC Ukraine, um oficial ucraniano afirmou que mais de 10 tanques com derivados de petróleo foram destruídos, comprometendo 40 mil toneladas de material destinados à frota russa no Mar Negro. A Ucrânia quase nunca assume de maneira pública a responsabilidade por ataques dentro de territórios russos ou controlados pelo rival.

*Com informações da Reuters