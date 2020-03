Dois funcionários da OMS, em Genebra, estão com coronavírus

EFE/EPA/YUAN ZHENG Os dois funcionários estão "em casa, isolados e demonstraram sintomas" e seus colegas de trabalho estão sob observação



Dois funcionários na sede da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, deram positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (17) pelo porta-voz da organização, Christian Lindmeier.

Os dois funcionários estão “em casa, isolados e demonstraram sintomas” e seus colegas de trabalho estão sob observação. A OMS já havia reduzido significativamente a atividade dentro da sua sede desde a última sexta-feira, com muitos de seus funcionários trabalhando em casa.

Os jornalistas não podem mais entrar no complexo a partir desta semana e as entrevistas coletivas do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agora serão totalmente virtuais.

Outras organizações internacionais em Genebra, como a sede europeia das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio, também relataram um caso do novo coronavírus cada — o que forçou uma redução na atividade, embora não uma parada completa.

*Com informações da EFE