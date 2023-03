Donald Trump retorna ao Facebook e Youtube após dois anos de banimento

Ex-presidente dos EUA comemorou liberação; ele concorre novamente à presidência

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Donald Trump estava banido das principais redes após incitar a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve suas contas no Facebook e Youtube restauradas após dois anos de bloqueio. Em curto vídeo, ele disse “Estou de volta. Desculpe por tê-los deixado esperando”. O político estava banido das redes desde 6 de janeiro de 2021, quando incitou uma invasão ao Capitólio dos Estados Unidos. O líder republicano de 76 anos está concorrendo à presidência novamente e ganhou acesso à sua conta de Twitter em novembro do ano passado, assim que anunciou a reeleição, mas ainda não postou nada. No Facebook, Trump tem 34 milhões de seguidores e no Youtube esse número é bem menor, cerca de 2,6 milhões. Nesta sexta-feira, 17, a plataforma de vídeo decidiu retirar o banimento. “A partir de hoje, o canal de Donald J. Trump não é mais restrito e pode enviar novos conteúdos. Avaliamos cuidadosamente o risco contínuo de violência no mundo real, enquanto equilibramos a chance de os eleitores ouvirem igualmente os principais candidatos nacionais na corrida para uma eleição”, diz comunicado do Youtube.