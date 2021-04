Drone com explosivos ataca base aérea dos EUA no Iraque

Objeto teria pousado em um hangar de armazenamento e gerado um incêndio que viria a ser controlado; não há relatos de vítimas

Pixabay/Marsel Elia Informação foi confirmada por autoridades iraquianas e americanas



Uma base aérea dos Estados Unidos no norte do Iraque foi atacada com um drone com explosivos nesta quarta-feira, 14. A informação foi confirmada por autoridades iraquianas e americanas. Segundo o Ministério Interior do Governo Regional do Cursdistão, não existem relatos de vítimas. O drone teria pousado em um hangar de armazenamento da base aérea e gerado um incêndio que viria a ser controlado. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do ataque. A agência de notícias Sabreen, que apoia grupos paramilitares apoiados pelo Irã, compartilhou a notícia do incidente. O ataque aconteceu em meio às tentativas de Joe Biden de engajamento com o Irã através do envio de autoridades para negociações indiretas em Viena, na Áustria, para tentar reviver o acordo de 2015 que limita capacidades nucleares de Teerã. Em fevereiro, um ataque no aeroporto de Erbil matou um empreiteiro que estava trabalhando para as forças americanas. Na ocasião, um grupo de milícia pró-iraniana assumiu a autoria. Os EUA, em retaliação, lançaram ataques aéreos contra grupos aliados do Irã na Síria.

*Com informações do Estadão Conteúdo e agências internacionais