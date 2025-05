Dupla de neurocientistas recebe The Brain Prize 2025 por pesquisas inovadoras sobre câncer cerebral

Cerimônia ocorreu em Copenhague, na Dinamarca; o valor do prêmio é de 1,3 milhão de euros

Freepik As pesquisas revelaram que a atividade do cérebro pode afetar o desenvolvimento de tumores



O prêmio The Brain Prize 2025 foi entregue pelo rei Frederik da Dinamarca nesta quarta-feira (28) aos neurocientistas Michelle Monje, dos Estados Unidos, e Frank Winkler, da Alemanha, em reconhecimento às suas contribuições significativas para a pesquisa sobre câncer cerebral. A cerimônia ocorreu em Copenhague e o valor do prêmio é de €1,3 milhão.

As pesquisas de Monje e Winkler revelaram que a atividade do cérebro pode afetar o desenvolvimento de tumores, levando à criação de um novo campo de estudo denominado “Neurociência do Câncer”. Essa nova perspectiva abre portas para tratamentos inovadores, especialmente para gliomas, que são notoriamente desafiadores e representam uma das principais causas de mortalidade entre os tumores cerebrais.

Desde 2011, a Fundação Lundbeck concede anualmente o The Brain Prize, que se tornou uma das honrarias mais prestigiadas na área da neurociência. A cerimônia deste ano reuniu cerca de 360 pessoas, incluindo familiares dos premiados e o próprio monarca dinamarquês.

Publicado por Nátaly Tenório

