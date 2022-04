Durante encontro com chefe da ONU, Putin diz ter ‘esperanças de alcançar acordos pela via diplomática’

Essa é a primeira vez que Antonio Guterres vai para a Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia

VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / AFP Presidente russo, Vladimir Putin, se encontrou com secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em Moscou



O presidente russo, Vladimir Putin, e o chefe da ONU, Antonio Guterres, se encontraram nesta terça-feira, 26, em Moscou para discutir o conflito na Ucrânia que já chega ao seu terceiro mês. Durante a conversa, o chefe de Estado da Rússia declarou ainda ter esperança na capacidade de alcançar acordos pela via diplomática. “ Estamos negociando, não rejeitamos”, disse Putin a Guterres. Sentados frente a frente mas a uma distância de cinco metros um do outro, o líder russo afirmou que as negociações saíram do curso devido às acusações de atrocidades que a Rússia teria cometido na localidade de Bucha, perto de Kiev, capital da Ucrânia. “Houve uma provocação em Bucha, na qual o exército russo não teve nada a ver. Sabemos quem organizou esta provocação, através de quais meios e quais foram as pessoas que a realizaram”, acrescentou. Guterres reiterou seu apelo a favor da abertura de coucranrredores humanitários para evacuar os civis ucranianos de áreas de combate.

Mais cedo, Guterres já tinha se reunido com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e solicitado que haja um cessar-fogo o mais rápido possível. “O que nos interessa muito é encontrar os meios para criar as condições de um diálogo eficaz, criar as condições para um cessar-fogo o mais rápido possível”, declarou. Após sair de solo russo, pretende visitar Kiev. Assim como ele, outros representantes da Otan também têm ido constantemente para a Ucrânia conversar com Volodymyr Zelensky. Desde 24 de fevereiro, quando conflito começou, essa é a primeira vez que o chefe da ONU vai à Moscou e Kiev e realiza um encontro presencial com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.