É provável que a tarifa global entre em vigor essa semana, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA também afirmou que o país possui superioridade aérea no Irã, e que Washington e Israel estão com o controle total do céu iraniano

JIM WATSON / AFP O secretário também mencionou que a Anthropic estará fora dos sistemas do Tesouro "em poucos dias"



O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que é provável que a tarifa global de 15% planejada pelo governo Trump entre em vigor esta semana. Em entrevista à CNBC nesta quarta-feira (4), ele sugeriu que as tarifas voltarão aos valores anteriores em cerca de cinco meses.

Ainda em relação aos EUA, Bessent comentou que a produtividade está em forte expansão por conta da tecnologia e defendeu que a maneira de gerar mais empregos é fazer com que o setor privado os crie. “O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que poderia criar empregos, mas seriam empregos federais”, disse.

O secretário também mencionou que a Anthropic estará fora dos sistemas do Tesouro “em poucos dias”. No início da semana, ele já havia dito que o Departamento iria encerrar o uso de todos os produtos da empresa, incluindo a plataforma de inteligência artificial (IA) Claude – concorrente do ChatGPT, da OpenAI – por determinação do presidente dos EUA, Donald Trump.

Petróleo e cenário no Irã

Na mesma entrevista, o secretário do Tesouro dos EUA afirmou que o país possui superioridade aérea no Irã, e que Washington e Israel estão com o controle total do céu iraniano. Segundo ele, Teerã não conseguirá mais ameaçar o mundo, e a marinha iraniana está “substancialmente enfraquecida”.

“Os EUA estão ficando mais e mais fortes a cada dia. A execução da Operação ‘Fúria Épica’ está progredindo e indo melhor do que o planejado, as coisas estão indo muito bem, magnificamente. O Irã cometeu um grande erro ao atacar os aliados do Golfo“, detalhou Bessent, ao mencionar que os mísseis balísticos e os bunkers do Irã serão destruídos nos próximos dias.

Ele insinuou que a economia iraniana está vulnerável por conta das sanções e política de pressão máxima norte-americana, que foi determinada por Donald Trump, ao Tesouro, meses atrás.

Também afirmou que os mercados de petróleo bruto estão bem abastecidos e que os EUA estão em uma situação muito diferente, se comparado ao período de quando a Rússia invadiu a Ucrânia, por conta das políticas de Trump que são focadas no setor de energia.

Apesar da sinalização, o secretário disse que, se necessário, a marinha norte-americana fornecerá passagem segura para os petroleiros.

Ainda na questão de energia, ele comentou que a China é vulnerável na questão, mas vinha comprando petróleo com “um grande desconto”.

Já no front geopolítico, Bessent afirmou que a frustração de Trump com o governo da Espanha é “justificável”, considerando a questão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “A Espanha está se aproveitando indevidamente dos EUA e de outros aliados da Otan”, disse.

*Com Estadão Conteúdo