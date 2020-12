Eclipse solar total acontece nesta segunda e Nasa transmite em tempo real

No Brasil, será possível ver apenas 40% do fenênome, que terá duração de 24 minutos

EFE

Um eclipse solar total acontece nesta segunda-feira, 14. O fenômeno, previso para começar a partir das 11h30 (horário de Brasília) terá duração média de 24 minutos. No entanto, a estimativa é que por apenas dois minutos aconteça a “escuridão total”. O eclipse será transmito de forma online pela Nasa. Assim, pessoas de todos os países poderão acompanhar o fenômeno, que acontece quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados, de forma que a Lua “passa na frente do Sol”.

No Brasil, será possível ver apenas 40% do eclipse. Outros países da América do Sul também terão a visão parcial do fenômeno, sendo que apenas Chile e Argentina terão a “escuridão total”. Os interesses em acompanhar o eclipse total devem, seguindo orientações de especialistas, utilizar óculos escuros ou equipamentos manuis que tenham filtro solar e que proteja contra 99% dos raios para olhar diretamente para o Sol. É importante também que os óculos sejam cerficados para realmente garantir que a visão não seja prejudicada.