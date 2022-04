Edifício desaba e deixa ao menos 23 pessoas soterradas na China

Cinco sobreviventes já foram resgatados durante a madrugada; 39 seguem desaparecidos

CNS / AFP Complexo imobiliário abrigava um cinema, hotel e apartamentos



O desabamento de um edifício de oito andares na tarde desta sexta-feira, 29, na cidade de Changsha, no centro da China, deixou ao menos 23 pessoas soterradas e 39 desaparecidas. Segundo autoridades locais, cinco sobreviventes já foram resgatados durante a madrugada e não foi anunciada nenhuma vítima fatal, até o momento. “Estamos avaliando a situação dos desaparecidos”, disse o prefeito Zheng Jianxin. As operações de busca e resgate seguem no local. O complexo imobiliário abrigava um cinema, hotel e apartamentos. “Os inquilinos fizeram mudanças estruturais de vários níveis graus”, informou a CCTV, antes de afirmar que o motivo do desabamento está sendo investigado. O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou uma investigação sobre a causa da tragédia e pediu que as vítimas sejam procuradas a “qualquer preço”.

*Com informações da AFP