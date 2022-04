Edifício residencial em Kiev é atingido por míssil da Rússia

Outro projétil caiu sobre uma empresa chamada Artem, identificada como uma fábrica de mísseis

EFE/ Miguel Gutiérrez Bmbeiros e soldados começaram a retirar os moradores da região



Pelo menos dois mísseis caíram em Kiev, capital da Ucrânia, nesta quinta-feira, 28. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Vitali Klitschko. Segundo ele, um dos projéteis atingiu um prédio residencial, deixando vários feridos. Por volta das 21h30 no horário local, bombeiros e soldados começaram a retirar os moradores da região. “Hoje à noite, o inimigo disparou contra Kiev. Houve dois tiros no distrito de Shevchenkivski. Todos os serviços de emergência estão no local. Informações sobre possíveis vítimas estão sendo esclarecidas”, disse Klitschko em mensagem no Telegram. Outro projétil atingiu uma empresa chamada Artem, identificada como uma fábrica de mísseis.

O assessor do Escritório da Presidência da Ucrânia, Mikhail Podoliak, também informou sobre o ataque, ressaltando que o atentado ocorreu durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres. “No dia anterior ele estava sentado em uma longa mesa no Kremlin e hoje há explosões por cima de sua cabeça. Um cartão postal de Moscou?”, escreveu no Twitter. Guterres, que se encontrou hoje com o presidente Volodymyr Zelensky, enfatizou está “comprometido em ajudar o povo ucraniano nesta situação dramática”.

*Com EFE