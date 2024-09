Edmundo González diz que foi coagido a assinar documento que reconhece Maduro como presidente

Em sua carta de pedido de asilo, Urrutia expressou o desejo de deixar a Venezuela com o objetivo de contribuir para a pacificação do país

EFE/ Asamblea Nacional González alegou que sua assinatura foi obtida sob pressão, ressaltando que a única alternativa seria enfrentar sérias consequências



Edmundo González Urrutia, opositor de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas, denunciou que foi forçado a assinar um documento que reconhecia a reeleição de Maduro. Essa assinatura foi um passo necessário para que ele pudesse deixar a Venezuela e buscar asilo na Espanha. Em uma coletiva de imprensa, Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, apresentou o documento, afirmando que González havia assinado de forma voluntária. Contrariando a versão de Rodríguez, González alegou que sua assinatura foi obtida sob pressão, ressaltando que a única alternativa seria enfrentar sérias consequências. O opositor revelou que sua saída do país ocorreu após um mês vivendo na clandestinidade, período em que ficou temeroso por sua segurança. Ele finalmente conseguiu embarcar em um voo da Força Aérea espanhola.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rodríguez, em sua apresentação, exibiu imagens da assinatura e um vídeo que mostrava a partida de González. Além disso, ele fez uma ameaça ao opositor, afirmando que divulgaria gravações de conversas entre eles caso González não retratasse suas declarações sobre a coerção. Essa situação evidencia a tensão política que permeia a Venezuela, onde a oposição enfrenta severas dificuldades. Atualmente, González está sob um mandado de prisão em seu país natal. Em sua carta de pedido de asilo, ele expressou o desejo de deixar a Venezuela com o objetivo de contribuir para a pacificação do país. Ele também se comprometeu a manter uma atuação pública “limitada”, buscando, assim, evitar mais conflitos e tensões com o governo de Maduro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane