Jovem Pan > Notícias > Mundo > Egito está pronto para participar de força internacional para Gaza sob mandato da ONU, diz ministro das Relações Exteriores

Egito está pronto para participar de força internacional para Gaza sob mandato da ONU, diz ministro das Relações Exteriores

País vizinho pede há muito tempo a unidade Palestina sob a liderança da Autoridade Palestina, que perdeu o controle do território para o Hamas em 2007

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 13h49
  • BlueSky
Khaled DESOUKI / AFP O primeiro-ministro palestino Mohammad Mustafa (C), acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty (C-D), visita um depósito da Sociedade do Crescente Vermelho que prepara ajuda humanitária para Gaza, em El-Arish, em 18 de agosto de 2025. Negociadores do Hamas no Cairo receberam uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza, solicitando uma trégua inicial de 60 dias e a libertação de reféns em dois lotes, disse uma autoridade palestina em 18 de agosto. (Foto de Khaled DESOUKI / AFP) O primeiro-ministro palestino, Mohammad Mustafa e o chanceler egípcio, Badr Abdelatty em centro de ajuda humanitária para ser enviado para Gaza

O Egito está “pronto” para se juntar a uma força internacional posicionada em Gaza, declarou seu chanceler, quando uma nova proposta para um cessar-fogo no território palestino foi transmitida ao Hamas no Cairo e em seguida aceita pelo grupo terrorista. “Estamos prontos para contribuir com qualquer força internacional que possa ser posicionada em Gaza”, sob a condição de que seja baseada “em uma resolução do Conselho de Segurança, com mandato claro e dentro de uma perspectiva política”, declarou Badr Abdelatty.

“Sem uma perspectiva política, seria insensato posicionar forças” na região, afirmou durante uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro palestino, Mohamed Mustafa, no posto fronteiriço de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. O Egito pede há muito tempo a unidade palestina sob a liderança da Autoridade Palestina, que perdeu em 2007 o controle da Faixa de Gaza para o Hamas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O Cairo também demonstra estar “disposto a contribuir com qualquer esforço internacional em favor da criação de um Estado palestino”, acrescentou o ministro egípcio. Uma nova proposta com vista a um cessar-fogo no território palestino foi entregue nesta segunda-feira ao Hamas, que a aceitou, segundo uma fonte do movimento. Até agora, os esforços dos mediadores Egito, Catar e Estados Unidos não conseguiram um cessar-fogo duradouro na guerra que devasta há quase 23 meses a Faixa de Gaza, ameaçada de “fome generalizada”, segundo a ONU.

*Com informações da AFP

Leia também

Hamas aceita nova proposta de cessar-fogo em Gaza
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >