Egito revela descoberta arqueológica gigantesca; papiro de nove metros é uma das peças

Mais de 200 sarcófagos e 150 estátuas de bronze foram encontradas e vão ser levadas para o Grande Museu Egípcio

KHALED DESOUKI / AFP Sarcófagos encontrados em um esconderijo que data do período tardio egípcio (por volta do século V aC) são exibidos após sua descoberta por uma missão liderada pelo Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, no cemitério de Bubastian na necrópole de Saqqara, a sudoeste da capital do Egito



Arqueólogos descobriram na necrópole de Saqqara, no sul do Cairo, no Egito, 250 sarcófagos e 150 estátuas de bronze. As peças foram apresentadas nesta segunda-feira, 30, e fazem parte do último de uma série de achados notáveis na região. As autoridades asseguram que essas descobertas facilitarão a “reescrever a história” deste período. Uma das 150 estátuas descobertas é do arquiteto, vizir e médico Imhotep, que também foi o inventor da pedra esculpida que revolucionou o mundo antigo, segundo o diretor do Conselho Supremo de Antiguidades do país, Mostafa Waziri. “Encontrar a tumba de Imhotep é um dos principais objetivos da missão arqueológica que já fez quatro temporadas de explorações arqueológicas no sítio”, acrescentou Waziri.

Além da estátua de Imhotep, outras de bronze que representam as divindades do panteão egípcio “Osiris, Isis, Hator, Ámon Min, Nefertum e Anúbis” foram reveladas, indicou o Ministério do Turismo e Antiguidades em comunicado. Em um dos 250 sarcófagos em madeira com múmias do século V a.C, está um papiro intacto e selado que foi transferido para o laboratório do museu egípcio da praça Tharir, no Caio, para ser restaurado. Com cerca de nove metros de comprimento, o papiro inclui certamente capítulos do Livro dos Mortos, segundo o diretor. Waziri assinalou que os sarcófagos seriam levados para o novo “Grande Museu Egípcio”, perto do planalto de Gizé, que as autoridades egípcias esperam inaugurar este ano após muitos adiamentos. Em janeiro de 2021, Egito já havia descoberto novos “tesouros” arqueológicos em Saqqara, entre eles 50 sarcófagos do Novo Império, de mais de três mil anos.