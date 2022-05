Eleição na Colômbia terá 2º turno e vai ter disputa entre esquerdista e populista

Gustavo Petro é apontado como favorito para vencer; colombianos voltam às urnas no dia 19 de junho

Juan BARRETO, Yuri CORTEZ / AFP Candidatos à presidência na Colômbia: Gustavo Petro, do lado esquerdo, e Rodolfo Hernández, do lado direito



A Colômbia vai ter que voltar às urnas para decidir quem vai comandar o país nos próximos anos, no dia 19 de junho, já que a eleição presidencial foi para o 2º turno. O esquerdista, Gustavo Petro, que recebeu 40,31% dos votos, vai enfrentar o representante da direita populista, Rodolfo Hernández, conhecido com Trump Colombiano, que contabilizou 28,17%. O resultado não é surpresa, visto que Petro é cotado como o favorito e ele tenta chegar ao cargo pela terceira vez. Se as expectativas forem cumpridas, a esquerda alcançará seu melhor resultado eleitoral neste país de 50 milhões de habitantes, historicamente governado por elites e assolado pelo narcotráfico e pela violência crescente, apesar do acordo de paz de 2016 com a guerrilha das Farc dissolvida. O que chamou atenção na votação foi o avanço de Hernández que desbancou o representante da direita tradicional, Frederico Gutiérrez, na reta final e ficou em segundo lugar no primeiro turno.

A escolha se define entre a mudança radical proposta por Petro e alternativa de Hernández, que quer acabar com a corrupção que vê por toda parte. “Nos últimos quatro anos, a desigualdade e os níveis de pobreza, desacordo e descontentamento se aprofundaram, e Petro é quem sabe ler, interpretar e se conectar com o eleitorado”, disse o analista acadêmico Daniel García-Peña. Nenhum dos favoritos defende a gestão do conservador Iván Duque, muito impopular para a gestão econômica da pandemia e que enfrentou protestos em massa em 2019 e 2021 liderados por jovens duramente reprimidos pela força pública.