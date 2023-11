Eleição presidencial na Argentina é encerrada; primeiros dados da apuração serão divulgados às 21h

Novo mandatário assumirá em 10 de dezembro e governará o país vizinho pelos próximos quatro anos; autoridades afirmam que houve 24% de abstenção.

Emiliano Lasalvia/AFP Mulher vota em uma seção eleitoral em Buenos Aires durante o segundo turno das eleições presidenciais



Terminou às 18h (locais e de Brasília) deste domingo, 19, a votação para a eleição do novo presidente da Argentina. O atual ministro da Economia, Sergio Massa, e o ultraliberal Javier Milei disputam a cadeira onde hoje se senta Alberto Fernández, peronista (centro-esquerda). O novo mandatário assumirá em 10 de dezembro e governará o país vizinho pelos próximos quatro anos. A Câmara Nacional Eleitoral afirma que divulgará os primeiros dados do pleito às 21h. Os candidatos aguardam os resultados cada um em seu bunker político, com forte presença de apoiadores. As autoridades argentinas afirmam que houve 24% de abstenção.

Milei está no Hotel Libertador, em Buenos Aires, com cerca de 500 apoiadores. A eles, o ultraliberal declarou que “as horas mais desafiadoras são as que estão por vir, pois o kirchnerismo vai usar todas as suas forças para nos enganar na contagem”. Já Massa foi para Tigre, onde mora, na região metropolitana de Buenos Aires. O ministro da Economia, que é apoiado pelo atual presidente, Alberto Fernández, seu correligionário, compartilhou no seu perfil no Instagram uma fotografia com a sua esposa, Malena Galmarini , e os filhos Tomás e Milagros.