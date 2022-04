Eleições na França: Macron e Le Pen vão se enfrentar no segundo turno, apontam pesquisas

Quatro empresas de pesquisas apontam que Macron recebeu entre 27,6% e 29,7% dos votos, enquanto Le Pen teve de 23,5% a 24,7%

Ludovic Marin/Pool via REUTERS Emmanuel Macron, atual presidente francês



O atual presidente da França, Emmanuel Macron, vai enfrentar a opositora de extrema-direita Marine Le Pen no segundo turno das eleições presidenciais, conforme mostram projeções iniciais. De acordo com a Reuters, quatro empresas de pesquisas apontam que Macron recebeu entre 27,6% e 29,7% dos votos, enquanto Le Pen teve de 23,5% a 24,7%. O primeiro turno das eleições francesas era composto por 12 candidatos, sendo que Jean-Luc Mélenchon, candidato da extrema-esquerda, ficou em terceiro lugar, levando de 19,8% a 20,8% dos votos, conforme estimativas. Apesar do favoritismo, o atual líder francês viu sua grande vantagem nas pesquisas cair 11 pontos em março. Em meio a negociações em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, Macron anunciou sua candidatura na véspera do prazo final, o que fez com que ele praticamente não fizesse uma campanha de reeleição. Além disso, algumas de suas propostas, como a de aumentar a idade mínima para aposentadoria de 62 para 65 anos, são consideradas impopulares. Já Le Pen suavizou seu discurso mais radical, mas não abriu mão de pautas anti-imigração, por exemplo. Para vencer o pleito, ela apostou nas críticas ao aumento dos preços e na queda do poder aquisitivo da população francesa, além de criticar a proposta de Macron sobre a idade mínima para aposentadoria. O segundo turno das eleições presidenciais na França ocorrem no dia 24 deste mês.