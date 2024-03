Eleições na Rússia: primeiro dia de votação é marcado por explosões e ataque com coquetel molotov

Pelo menos 13 pessoas foram presas por ações de vandalismo em locais de votação; russos tem até domingo para votar

STRINGER / AFP Uma mulher vota nas eleições presidenciais da Rússia em uma seção eleitoral em Donetsk, na Ucrânia controlada pela Rússia, em meio ao conflito Rússia-Ucrânia, em 15 de março



A Rússia iniciou nesta sexta-feira, 15, as eleições presidenciais que vão dar a Vladimir Putin mais cinco anos no comando do país. A primeiro dia de votação, no entanto, foi marcado por uma série de ataques. Em São Petersburgo, uma mulher atirou um coquetel molotov em uma assembleia de voto, informou um responsável da autoridade eleitoral, no primeiro dia das eleições presidenciais na Rússia, que foram marcadas por vários incidentes. “Esses atos ilícitos foram rapidamente contidos pela polícia. Ninguém ficou ferido”, informou Maxim Meiksin, funcionário da Comissão Eleitoral, no Telegram, especificando que a suspeita é uma mulher na casa dos 20 anos. Também na localidade siberiana de Khanty-Mansiysk, uma pessoa foi detida por tentar lançar fogo a uma urna e outra foi presa na região de Chelyabinsk pela tentativa de atirar um foguete.

No sul da Urânia, em uma cidade ocupada pela Rússia, foi detonado um artefato explosivo em um recinto eleitoral. “Em Skadovsk, um dispositivo explosivo caseiro foi colocado em uma lata de lixo. Houve uma detonação. Não há vítimas ou feridos”, declarou a Comissão Eleitoral de Kherson, que reporta às autoridades de ocupação. Segundo a entidade, as forças russas informaram que a Ucrânia bombardeou locais de votação na cidade ocupada de Kakhovka, também em Kherson.

Pelo menos 13 pessoas foram presas por ações de vandalismo em locais de votação, informaram autoridades, sem detalhar a motivação dos autores. As eleições na Rússia vão ter três dias de votação. Elas vão se estender até domingo, 17. Pouco antes do fim do primeiro dia de votação, a Comissão Eleitoral Central afirmou que 35,4% dos eleitores já depositaram seus votos, seja por papel, seja de forma eletrônica, como fez Putin mais cedo.

A votação também ocorre nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia e na Transnístria, um território separatista pró-Rússia localizado na Moldávia. Putin, de 71 anos, deve sair eleito dessas eleições e se manter por mais seis anos no comando deste país de 145 milhões de pessoas até 2030. Caso isto se confirme, ele se tornará o governante com maior mandato na Rússia desde Catarina, a Grande, que reinou por 34 anos no final do século XVIII. Uma pesquisa estatal no início da semana previu que Putin deve obter mais de 80% dos votos. Os seus adversários são três candidatos que não se opuseram à ofensiva contra a Ucrânia ou à repressão que dizimou a dissidência; um candidato um pouco mais crítico foi impugnado pela comissão eleitoral.

