Eleições na Turquia: Erdogan e Kiliçdaroglu fazem disputa acirrada; veja resultado parcial

OZAN KOSE / AFP Casal passa por outdoors com o retrato do presidente turco Recep Tayyip Erdogan (à esquerda) e com o retrato do líder do Partido Republicano do Povo (CHP) e candidato à presidência, Kemal Kilicdaroglu (à direita) em Sanliurfa, sudeste da Turquia



As eleições para presidente na Turquia estão sendo marcadas por uma disputa acirrada entre Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kiliçdaroglu. Até a publicação desta matéria, nenhum dos dois candidatos têm 50% dos votos conquistados – caso nenhum deles supere esta marca, o pleito irá para o segundo turno. Segundo informações obtidas pela agência de notícias estatal Anadolu, com 94,66% das urnas apuradas por volta de 18h45 (horário de Brasília), Erdogan estava com 49,56%, enquanto o opositor tinha 44,71%. O resultado oficial, entretanto, deve ser anunciado perto da madrugada desta segunda-feira, 15, pelo Conselho Superior Eleitoral do país. Nas pesquisas feitas na semana passada, havia a expectativa de que Kiliçdaroglu derrotasse Erdogan e encerrasse um governo que já dura duas décadas. Em caso de segundo turno, as eleições serão marcadas para 28 de maio.