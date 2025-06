Elon Musk critica pacote fiscal de Trump: ‘Abominação repugnante’

Bilionário descreveu o projeto como “enorme, escandaloso e eleitoreiro”, e afirmou que aqueles que votaram a favor deveriam sentir vergonha

Allison ROBBERT / POOL / AFP Elon Musk faz críticas ao projeto de lei orçamentária de Trump



O bilionário e empresário Elon Musk não poupou palavras ao expressar sua insatisfação com o pacote fiscal promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma publicação contundente na rede social X, Musk classificou o projeto de lei orçamentária como uma “abominação repugnante”. Esta crítica pública marca um afastamento significativo de Musk, que até recentemente era um dos conselheiros mais próximos de Trump. Ele descreveu o projeto como “enorme, escandaloso e eleitoreiro”, e afirmou que aqueles que votaram a favor deveriam sentir vergonha. A resposta da Casa Branca não tardou. A porta-voz Caroline Levi declarou que Trump está ciente da posição de Musk, mas que isso não altera a opinião do presidente sobre o projeto. Na semana anterior à crítica, Musk havia anunciado sua saída do governo americano, onde liderava uma comissão responsável por cortes nos gastos federais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de não ter atingido todos os seus objetivos, Musk destacou que sua atuação resultou na retirada de milhares de pessoas das folhas de pagamento do governo e no fechamento de vários departamentos. A crítica de Musk surge em um momento de tensão política nos Estados Unidos, com o projeto de lei orçamentária sendo um dos principais pontos de debate no Congresso. A posição do bilionário, que já foi um aliado próximo de Trump, pode influenciar a opinião pública e aumentar a pressão sobre os legisladores que apoiam o pacote fiscal. Este cenário coloca Musk em uma posição de destaque, potencialmente moldando o discurso político em torno das políticas fiscais do governo.