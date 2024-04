Elon Musk descumpre ordem australiana para retirada de vídeo de ataque com faca em Sydney

Elon Musk, empresário e dono do X (antigo Twitter), prometeu nesta terça-feira (23) que apresentará um recurso contra a ordem de um tribunal australiano para que a rede social X retire do ar os vídeos de um recente esfaqueamento em uma igreja de Sydney. A Corte Federal Australiana deu na segunda-feira (22), o período de 24 horas à plataforma para remover os vídeos. Após o X ignorar os pedidos da remoção dos vídeos pela Comissão Australiana de Segurança, Musk criticou a comissão nesta terça-feira (22), afim de reafirmar que o conteúdo já havia sido removido para os internautas da Austrália. “Já censuramos o conteúdo em questão para a Austrália, aguardando recurso legal, e está armazenado apenas em servidores nos Estados Unidos”, postou Musk no X.

The Australian people want the truth.

𝕏 is the only one standing up for their rights. https://t.co/6ZwzNejKLq

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2024