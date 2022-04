Elon Musk desiste de integrar o conselho de administração do Twitter, diz CEO da rede social

Bilionário fundador da Tesla e da SpaceX anunciou a compra de 9,2% no capital da empresa no início de abril, se tornando o maior acionista; a nomeação ao conselho seria confirmada no último sábado, 9

Patrick Pleul/AFP Elon Musk chegou a afirmar que estava 'ansioso' para trabalhar com o conselho do Twitter e fazer melhorias significativas



O bilionário fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, atualmente maior acionista do Twitter, não vai mais integrar o conselho de administração da rede social. O anúncio foi feito neste domingo, 10, por Parag Agrawal, CEO da empresa. “Elon decidiu não se unir ao nosso conselho de administração”, afirmou, em mensagem compartilhada no Twitter. Segundo ele, a nomeação de Elon Musk ao conselho seria confirmada no sábado, 9, mas naquela manhã ele informou “que não se uniria ao conselho”, confirmou Agrawal em uma mensagem enviada aos funcionários do Twitter. “Nós apreciamos e continuaremos apreciando a participação de nossos acionistas, estejam eles em nosso conselho ou não. Elon é nosso maior acionista e permaneceremos abertos a sua contribuição”, acrescentou. O bilionário Musk anunciou a compra de 9,2% no capital do Twitter no início de abril. Ele chegou a afirmar, em mensagem publicada na própria rede social, que estava “ansioso para trabalhar com o conselho Parag e o conselho do Twitter para fazer melhorias significativas no Twitter nos próximos meses”. Anteriormente, o próprio Parag Agrawal havia confirmado a entrada de Elson para o conselho, afirmando que estava animado para “compartilhar que estamos nomeando Elon Musk para o nosso conselho! Por meio de conversas com Elon nas últimas semanas, ficou claro para nós que ele traria grande valor ao nosso conselho”, mencionou em 5 de abril.

*Com informações da AFP