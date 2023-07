Elon Musk diz que irá mudar logotipo do Twitter

Elon Musk afirmou, neste domingo, 23, que o logotipo do Twitter será alterado em breve. Em uma postagem na rede social, o empresário sugeriu que a marca dos pássaros deve ser substituída por um “X”, em alusão à nova razão social da plataforma – quando comprou a rede social, Musk alterou a denominação para X Corp. “E em breve daremos adeus à marca twitter e, aos poucos, a todos os passarinhos”, escreveu o bilionário em uma publicação. “Se um logotipo X bom o suficiente for postado hoje à noite, iremos ao ar mundialmente amanhã”, acrescentou em outro tuíte. Desde que adquiriu o Twitter, Musk tem feito várias mudanças. A mais recente delas, de limitar a quantidade de tuítes que as contas poderiam ler, causou polêmica e impulsionou o crescimento de uma rede social concorrente, o Threads, da Meta, que ultrapassou 100 milhões de usuários em cinco anos.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023