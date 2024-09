Elon Musk diz que Moraes merece ser preso e é ‘só questão de tempo’

Cometário foi feito no em uma publicação sobre as manifestações marcadas para 7 de setembro na avenida Paulista, em São Paulo, e que pedem o impeachment do ministro

Frederic J. BROWN / AFP Fundador e CEO da Tesla, Elon Musk



A poucas horas da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ratificar a decisão que define a suspensão do X ou não no Brasil, o empresário Elon Musk, e dono da plataforma, disse, nesta segunda-feira (2), que o ministro Alexandre de Moraes merece ser preso por seus crimes e que isso é só questão de tempos. O cometário foi feito no em uma publicação sobre as manifestações marcadas para 7 de setembro na avenida Paulista, em São Paulo, e que pedem o impeachment do ministro. A suspensão do X ocorreu gradualmente a partir da noite da última sexta-feira (30), após a plataforma descumprir a ordem de nomear um representante legal pela empresa no país. Musk, que vem adotando uma postura cada vez mais combativa em relação a Moraes em postagens no X, chegou a repostar um tutorial sobre como usar uma rede VPN que permita burlar a geolocalização do usuário – que assim poderia utilizar a rede social como se não estivesse no Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta segunda, Musk fez uma ameaça ao governo brasileiro, após os Estados Unidos confiscarem um avião oficial da presidência da Venezuela. “A menos que o governo brasileiro devolva a propriedade ilegalmente apreendida do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos bens do governo também. Espero que Lula aproveite os voos comerciais”, disse Musk, citando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além da medida contra o X, há outra frente de conflito judicial com o serviço de internet via satélite Starlink, também de Musk e que se recusou a cumprir a suspensão da rede social no Brasil. As contas da Starlink, que oferece serviços de internet via satélite e tem cerca de 215 mil linhas ativas no Brasil, foram bloqueadas por Moraes para garantir o pagamento das multas impostas ao X, que tem cerca de 20 milhões de usuários no país. A Primeira Turma do STF, que analisa a suspensão do x, é integrada pelos ministros Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e é presidida pelo próprio Moraes.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Américo