Elon Musk diz que pensa ‘seriamente’ em criar rede social que priorize liberdade de expressão

Bilionário sul-africano criou enquete no Twitter para questionar o modelo de funcionamento da plataforma

Patrick Pleul/AFP Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, pode criar nova rede social



O bilionário Elon Musk tem usado o seu perfil no Twitter para criticar a própria rede social (além de outras plataformas como o Facebook e o Instagram). Primeiro, o criador da Tesla e da SpaceX publicou uma enquete em que defendeu a liberdade de expressão, essencial para a democracia. “Vocês acham que o Twitter segue rigorosamente este princípio”, questionou Musk aos seus seguidores. Depois, acrescentou: “As consequências desta pesquisa serão importantes. Por favor, votem com atenção”. Por último, o sul-africano deixou mais clara a sua intenção ao responder uma pessoa que perguntou se ele “consideraria construir uma nova plataforma de mídia social, com algoritmo de código aberto, em que a liberdade de expressão e a adesão à liberdade de expressão tenham prioridade máxima e a propaganda seja mínima”. “Estou pensando seriamente nisso”, disse Elon Musk.