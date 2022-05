Elon Musk diz que vai suspender proibição de Trump no Twitter

Bilionário não concorda com o banimento do ex-presidente dos Estados Unidos e considera como ‘uma decisão imoral’

REUTERS/Mike Blake Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é a pessoa mais rica do mundo



Elon Musk disse nesta terça-feira, 10, que vai suspender a proibição aplicado pelo Twitter ao ex-presidente americano, Donald Trump, se o acordo para comprar a rede social sair adiante. “Eu reverteria a proibição”, disse o bilionário em conferência do Financial Times, embora tenha esclarecido que como ainda não é proprietário do Twitter, “não é certo que isto vá acontecer”. O bilionário que comprou a plataforma no final de abril por US$ 44 bilhões, não concorda com a decisão tomada de banir o político na rede. “Foi uma decisão moralmente ruim e tola ao extremo”, afirmou. “Não foi correto banir Trump, foi um erro. Isso alienou uma grande parte do país e, em última análise, não resultou em Donald Trump não ter voz”, acrescentou. Nem o Twitter, nem a equipe de comunicação de Trump se pronunciaram sobre a declaração. No dia em que o anúncio da compra do Twitter por Musk foi divulgada, Trump descartou voltar para o Twitter. “Não vou para o Twitter”, declarou à emissora Fox News. “Espero que Elon compre o Twitter, porque o melhorará e é um homem bom, mas eu fico no Truth”, ressaltou o ex-presidente.