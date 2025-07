Elon Musk lança partido político nos EUA para ‘devolver a liberdade’ ao país

O dono da Tesla foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e esteve onipresente no início do mandato do republicano; em junho, eles entraram em conflito sobre o projeto de lei e continuam trocando farpas

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 'Hoje é criado o Partido América', anunciou Musk, referindo-se aos Estados Unidos



O empresário Elon Musk, ex-aliado do presidente Donald Trump, anunciou neste sábado (5) a criação do seu próprio movimento político, o Partido América. “Hoje é criado o Partido América”, anunciou Musk, referindo-se aos Estados Unidos. Seu objetivo é “devolver a liberdade” ao país, publicou no X o diretor-executivo da Tesla e da SpaceX.

A pessoa mais rica do mundo, Musk foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e esteve onipresente no início do mandato do republicano. Em junho, eles entraram em conflito sobre o projeto de lei, e o empresário continuou a criticá-lo nos últimos dias. Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e da energia limpa.

