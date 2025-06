Elon Musk nega uso de drogas citado em reportagem do ‘New York Times’

Elon Musk negou neste sábado (31) uma reportagem do New York Times que afirma que o bilionário fez uso frequente de cetamina, ecstasy, cogumelos alucinógenos e outras drogas durante 2024, ano em que apoiou a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Segundo o jornal, Musk teria desenvolvido problemas na bexiga devido ao uso intenso de cetamina. A reportagem também cita o consumo de ecstasy e cogumelos e afirma que ele viajava com uma caixa de pílulas. Ainda segundo o Times, não há confirmação se o empresário usou drogas enquanto comandava o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), criado por Trump após tomar posse.

“Para ser claro, NÃO estou consumindo drogas! O New York Times mentiu descaradamente”, escreveu Musk em sua rede social X. O empresário afirmou já ter usado cetamina com prescrição médica há alguns anos, como relatado anteriormente por ele mesmo. “Ajuda a sair de buracos mentais obscuros, mas não a tomei desde então”, disse.

Na sexta-feira, Musk apareceu ao lado de Trump no Salão Oval, com um hematoma em um dos olhos, em sua despedida como chefe do Doge — órgão conhecido por promover cortes drásticos de gastos e que demitiu dezenas de milhares de servidores. O ferimento chamou atenção por coincidir com a publicação da reportagem. O bilionário explicou que o machucado foi causado por uma brincadeira com seu filho pequeno, chamado X, a quem teria pedido para lhe dar um soco no rosto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Questionado por um repórter se sabia do suposto consumo de drogas por Musk, Trump respondeu: “Eu não estava”. E completou: “Acho que Elon é um cara fantástico”. Musk já admitiu, em outras ocasiões, o uso de cetamina prescrita para tratar “estado de humor negativo”, e sugeriu que a droga teria efeitos positivos sobre sua produtividade.