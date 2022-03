Em 13 dias, guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou mais de 2 milhões de refugiados

Segundo a ONU, esse número deve aumentar nos próximos dias com os corredores humanitários

Daniel MIHAILESCU / AFP Número de refugiados deve aumentar com os corredores humanitários



Em 13 dias, a guerra entre Rússia e Ucrânia já fez com que mais de 2 milhões de pessoas fugissem do conflito. A informação foi disponibilizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) nesta terça-feira, 8. No Twitter, o alto comissário para os refugiados, Filippo Grandi, publicou: “Hoje, a saída de refugiados da Ucrânia alcançou 2 milhões”. As autoridades da ONU esperam que o fluxo aumente, sobretudo no caso de abertura de corredores humanitários que devem permitir que os civis sejam evacuado em segurança das grandes cidades ucranianas cercadas pelo exército russo.