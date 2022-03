Em 20 dias de invasão, Rússia causou R$ 2 trilhões em danos para a Ucrânia

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, informou durante uma reunião nesta terça-feira, 15, que o seu país sofreu mais de US$ 500 bilhões (R$ 2.582,10 trilhões, na cotação atual) em danos desde o início da invasão da Rússia, em 24 de fevereiro. Ele insistiu que a Rússia pague pela restauração do país no pós-guerra. Shmyhal se reuniu com representantes da Polônia, República Tcheca e Eslovênia para debater o assunto financeiro. “Trabalhando juntos para garantir que os fundos e propriedades da Federação Russa sejam pagos à Ucrânia para restaurar tudo destruído pelo agressor”, escreveu ele nas redes sociais. Shmyhal não deixou claro como as reparações serão coletadas, mas citou a apreensão de propriedades russas no exterior. Ele também comentou que a Ucrânia buscará assistência financeira de aliados.

Held a meeting with 🇵🇱 @MorawieckiM, 🇨🇿 @P_Fiala, 🇸🇮 @JJansaSDS. Top agenda – international assistance and reconstruction of 🇺🇦. Working together to ensure that the funds & property of the Russian Federation will be paid to Ukraine to restore everything destroyed by 🇷🇺 aggressor. pic.twitter.com/ihmOwwGdIo

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 15, 2022