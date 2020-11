Em Belarus, 550 pessoas são presas durante protesto contra governo

Desde agosto, a população está se manifestando contra o presidente Alexander Lukashenko que, sob acusações de fraude eleitoral, vem sendo reeleito consecutivamente desde 1994

EFE/EPA/STR Neste domingo, novos protestos anti-governo terminaram com feridos e pelo menos 550 pessoas presas



Neste domingo, 15, novos protestos contra o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, resultaram na prisão de pelo menos 550 pessoas. As informações são da ONG Vesná, que afirma que os números do balanço ainda podem aumentar ao longo do dia – há uma semana atrás, foram mil presos. O site de notícias independente TUT.by indica, ainda, que muitas pessoas ficaram feridas na capital Minsk depois que agentes das forças de segurança começaram a utilizar bombas de efeito moral. A violência e as prisões contra os manifestantes tomaram conta do país no dia 9 de agosto, após a reeleição de Lukashenko, que está no poder desde 1994. No dia 12 de outubro, a União Europeia fechou um acordo que estabelece sanções contra o presidente e outras autoridades de Belarus pela manipulação das eleições e pela repressão brutal aos protestos que se seguiram.

Localizada na Europa Oriental, Belarus aparenta ser um exemplo no que diz respeito aos índices de desenvolvimento humano, com taxa de mortalidade infantil baixa (2,9), taxa de alfabetização altíssima (99%) e um dos menores coeficientes de Gini – um indicador de desigualdade pelas Nações Unidas – de todo o continente. Porém, o professor de relações internacionais Manuel Furriela explica que há uma grande repressão política no país, onde a maior parte da população passa por privações na aquisição de bens de consumo e dificilmente consegue ascender socialmente. O agravante, segundo o especialista, é que “durante as eleições, o mesmo governante é eleito sucessivamente e há sempre graves acusações internacionais de fraudes para manutenção do sistema político”.