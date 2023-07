Em Bruxelas, Lula defende que europeus financiem indústrias no Brasil e em outros países em desenvolvimento

União Europeia anunciou investimentos na ordem de 45 bilhões de euros (R$ 244 bilhões) na América Latina e na região do Caribe por meio do programa Global Gateway

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula participa da cerimônia de abertura da cúpula entre países da Celac e da União Europeia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira, 18, durante a live Conversa com o Presidente, que pedirá que a União Europeia financie a construção de fábricas em países em desenvolvimento, como segunda medida de socorro econômico. Ontem, o grupo anunciou investimentos na ordem de 45 bilhões de euros (R$ 244 bilhões) na América Latina e na região do Caribe por meio do programa Global Gateway. “Na União Europeia, agora, o discurso da moda é o seguinte: os países que têm materiais críticos ou minérios, por exemplo, urânio e lítio, e mesmo os que têm minério de ferro, bauxita… Eles [UE] estão agora com o seguinte discurso: ‘Esses países não podem exportar minérios, precisam fazer a transformação no seu país para poder ter indústria, para poder gerar emprego, para poder melhorar a capacidade de rentabilidade do país”, afirmou. Lula ressaltou que o pedido não é exclusivamente brasileiro. “Agora, qual é o nosso discurso para a União Europeia? Nós queremos que vocês financiem a construção das fábricas que nós precisamos para fazer esse processo de transformação. Eu achei uma evolução no discurso”, afirmou o presidente.