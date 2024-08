Em comício na Pensilvânia, Trump associa Kamala Harris ao comunismo e diz que é mais bonito que a rival

Ex-presidente criticou propostas de controle de preços da adversária; ele também arrancou risadas da plateia ao imitar sotaque de Macron

Em um comício realizado na Pensilvânia, Donald Trump abordou diversos temas, mesclando críticas à administração Joe Biden com comentários pessoais sobre a vice-presidente Kamala Harris. Durante seu discurso, ele fez uma conexão entre Harris e os desafios inflacionários enfrentados pelo país, além de comparar propostas de controle de preços a práticas de regimes comunistas. O ex-presidente também expressou descontentamento com a retirada das tropas americanas do Afeganistão, um tema que continua a gerar controvérsia. Em um momento de descontração, Trump imitou o sotaque do presidente francês Emmanuel Macron, o que provocou risadas entre os presentes. Ele ainda fez piadas sobre a risada de Harris e criticou jornalistas da CNN.

Trump não hesitou em comentar sobre a imagem de Kamala Harris na capa da revista “Time”, afirmando de forma provocativa que se considera “mais bonito” do que ela. Essa declaração gerou risadas na plateia, evidenciando o tom leve que o ex-presidente tentou imprimir ao seu discurso, mesmo ao tratar de assuntos sérios. ” Sou muito mais bonito do que ela. Sou uma pessoa mais bonita do que Kamala.” Essas declarações de Trump surgem em um momento em que os democratas se preparam para sua convenção nacional em Chicago, onde Harris será apresentada como candidata. O evento é visto como uma oportunidade crucial para os democratas, enquanto Trump continua a mobilizar seus apoiadores com críticas contundentes à administração atual.

