Em conversa com Macron, Putin diz que pode aumentar exigências em negociações com a Ucrânia

Segundo o primeiro-ministro da França, Jean Castex, conversa entre os mandatários aconteceu após pedidos de Putin; após ligação, Macron também falou com Zelensky

SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP - 18/02/2022 Informação foi divulgada pelo Kremlin; franceses dizem que Putin pediu para que a conversa acontecesse



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que pode aumentar a lista de exigências apresentadas à Ucrânia nas negociações de paz. O russo confirmou a informação ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, durante uma conversa por telefone. De acordo com o governo, Putin disse que continuará sua ofensiva contra ‘nacionalistas’ na Ucrânia “sem concessões”. A conversa entre Putin e Macron durou uma hora e meia segundo o governo francês e foi o terceiro diálogo dos líderes desde o início da invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro. Segundo o primeiro-ministro da França, Jean Castex, a conversa aconteceu a pedido de Putin. “A situação no terreno é muito desfavorável. […] Parece que Vladimir Putin se mantém em suas posições, em sua vontade de desmilitarizar da Ucrânia, de rendição da Ucrânia. E isso certamente não é aceitável”, afirmou Castex à uma rede de televisão. Após conversa com Putin, Macron conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

*Com informações da AFP