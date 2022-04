Em discurso da vitória, Macron promete França ecológica e faz aceno para a esquerda e a direita

Aos pés da Torre Eiffel, centrista reeleito disse que será o ‘presidente de todos’; derrotada, Le Pen comemorou resultado expressivo da extrema direita nas urnas

O Apoiadores de Emmanuel Macron assistem ao discurso do presidente reeleito ao pé da Torre Eiffel



O presidente francês Emmanuel Macron prometeu neste domingo (24) que responderá ao descontentamento dos eleitores de extrema direita na França, após sua reeleição com cerca de 58% dos votos contra a ultradireitista Marine Le Pen. “De agora em diante, não sou mais o candidato de um campo, mas, sim, o presidente de todos”, acrescentou Macron durante seu discurso de vitória aos pés da Torre Eiffel, em Paris, onde também prometeu um “método renovado” para dirigir o país após um primeiro mandato marcado por protestos e prometeu fazer da França uma “nação ecológica”. “Serei exigente e ambicioso, temos muito a fazer. A guerra na Ucrânia está aí para lembrar que a França deve levar sua voz e a clareza de suas escolhas e reconstruir sua força em todos os domínios, e nós faremos isso.”

Apesar do discurso conciliatório, o centrista reconheceu que não teria vencido sem o apoio da esquerda, que escolheu Macron para impedir a chegada da extrema direita ao poder. “Sei que muitos de nossos compatriotas votaram em mim hoje não para apoiar as ideias que tenho, mas para bloquear a extrema direita”, admitiu. “Quero dizer a eles que estou ciente de que esse voto me prende nos próximos anos. “Sou o guardião do sentido de dever, do apego à República e do respeito pelas diferenças que se manifestaram nas últimas semanas.”

Le Pen se mostrou animada com o resultado, apesar da derrota para Macron. “O resultado por si só representa uma brilhante vitória”, declarou Le Pen, depois de conhecidas as primeiras estimativas, segundo as quais obteve entre 41,8% e 42,4% dos votos, o melhor desempenho da extrema-direita em uma eleição presidencial no país. “Vou seguir meu compromisso com a França e os franceses. Vou lutar esta batalha”, acrescentou. derrotada