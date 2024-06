Em entrevista, irmão de Julian Assange agradece a Lula e outras autoridades mundiais por apoio ao fundador do WikiLeaks

Fundador do WikiLeaks, Julian Assange alcança acordo com autoridades dos EUA e deixa prisão em Londres após admitir culpa por disseminação ilegal de material de segurança nacional.

EFE/EPA/SAMANTHA SALAMON Fundador do WikiLeaks, Julian Assange, chega ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para as Ilhas Marianas do Norte, na ilha de Saipan



O irmão de Julian Assange agradeceu publicamente a diversas autoridades que apoiaram o ativista durante todo o processo. Em entrevista à emissora britânica Sky News, Gabriel Shipton citou nominalmente o presidente Lula e outras figuras importantes na comunidade internacional, como o Papa Francisco e o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, que se manifestaram pela libertação de Assange em diversas ocasiões. A entrevista foi ao ar no contexto em que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, finalmente alcançou um acordo com as autoridades dos Estados Unidos para se declarar culpado em troca de sua liberdade. O impasse que durou anos chegou ao fim, e Assange deixou a prisão em Londres após concordar em admitir a culpa por disseminação ilegal de material de segurança nacional.

A saga de Assange teve início em 2010, quando o WikiLeaks divulgou milhares de documentos confidenciais sobre operações internacionais no Afeganistão e no Iraque, além de telegramas diplomáticos dos EUA. Em meio a isso, Assange foi alvo de um mandado de prisão europeu emitido pela Suécia, relacionado a acusações de violação e agressão sexual.

O Lula é anão diplomático. O irmão do Julian Assange agradecendo o Lula pela libertação dele. pic.twitter.com/AVzEMHIZvX — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 25, 2024

