Em Kiev, Zelensky se encontra com altos funcionários dos EUA

Representantes conversaram sobre o fornecimento de armas para que o país possa continuar se defendendo dos ataques russos que acontecem desde o dia 24 de fevereiro

SERGEY DOLZHENKO O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky responde a perguntas de jornalistas durante sua entrevista coletiva em Kiev, Ucrânia



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu neste domingo, 24, com os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, em Kiev. As conversas do domingo se destinam principalmente a tratar do fornecimento de armas pelos Estados Unidos à Ucrânia. “A amizade e a colaboração entre a Ucrânia e os Estados Unidos estão mais fortes do que nunca”, tuitou Zelensky, sem dar mais detalhes. Este é o primeiro encontro do presidente ucraniano com representantes do governo dos EUA na Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

O anúncio do encontro foi feito pelo assessor presidencial, Oleksiy Arestovich, em entrevista transmitida pelo YouTube que reiterou o desejo do governo ucraniano de receber armas ofensivas. “Enquanto não pudermos revidar, haverá um ‘novo Bucha’ todos os dias”, lançou ele, referindo-se à cidade a noroeste de Kiev que se tornou um símbolo das atrocidades cometidas durante a ocupação russa da região em março. Arestovich também indicou nesta noite que “as linhas de defesa estavam prestes a entrar em colapso” em Mariupol, cidade portuária do sul da Ucrânia amplamente controlada pelas forças russas, onde os últimos combatentes ucranianos se entrincheiraram – ao lado de civis – em uma grande siderúrgica, Azovstal.

*Com informações da AFP